Treni locali, Legambiente: "In oltre 10 anni il 50% dei passeggeri ha ripreso l'uso della macchina in Campania"

Nella classifica delle 10 linee peggiori d'Italia, ci sono nord e sud: le ex linee Circumvesuviane, la Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo, la Catania-Caltagirone-Gela, poi Milano-Mortara, Verona-Rovigo e Rovigo-Chioggia, Genova-Acqui-Asti, Novara-Biella-Santhià, Trento-Bassano Del Grappa, Portomaggiore-Bologna. Per la ong gli assi prioritari su cui intervenire sono: Napoli-Reggio Calabria, Taranto-Reggio Calabria, Salerno-Taranto, Napoli-Bari, Palermo-Messina-Catania. Servono poi collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della Penisola e va potenziato il trasporto via nave.

"Totale inefficienza del servizio trasporti in Campania"

Severino Nappi, capogruppo della Lega in consiglio regionale accusa: "Ancora una volta la Circumvesuviana si conferma tra le peggiori linee ferroviarie d’Italia. E' l'ennesima certificazione di quanto denunciamo da otto anni: la totale inefficienza del servizio dei trasporti in Campania, al netto delle favole del va tutto bene che il governatore De Luca ed Umberto De Gregorio, il presidente di Eav, continuano araccontare in giro". De Gregorio replica: "Sono state messe in campo tutte le opere programmatiche pertrasformare la ferrovia e gli effetti si percepiranno nei prossimi anni". E specifica: "Eav, che nel 2016 era tecnicamente fallita, è stata risanata sotto il profilo finanziario. Sono previsti cento nuovi treni, quaranta dei quali in costruzione e sessanta oggetto di una nuova gara. E' stato firmato con Alstom un contratto da 290 milioni per il rinnovo del segnalamento ferroviario. Sono state effettuate mille nuove assunzioni".