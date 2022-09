Travolta e uccisa da una moto a Napoli, la madre della vittima: "Voglio giustizia per mia figlia"

Travolta e uccisa mentre stava andando a buttare la spazzatura sotto casa. È la storia di

Elvira Zriba

Napoli

"Pomeriggio Cinque"

Alba Pazzi

, napoletana di 34 anni, ma di origine tunisina: la donna è stata investita sul lungomare di Mergellina ada uno scooter guidato da un uomo che non aveva la patente. A, madre di Elvira chiede giustizia: "Elvira era la colonna portante della mia famiglia - ha spiegato la donna -, faceva due lavori perché io sono disoccupata e ora per me è tutto finito. Vorrei che fosse fatta giustizia per questa sciagura".

Otto mesi fa la donna ha perso un altro figlio, il fratello di Elvira,

Mustafha

, nello stesso modo: "In quel caso, la persona che l'aveva investito non si era neanche fermata - ha spiegato - e ora che anche Elvira non c'è più, ho perso tutto".