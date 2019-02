Terra fuochi,ministro Costa:presto dati su nesso inquinamento-tumori

Entro un mese e mezzo saranno resi noti i dati sull'eventuale nesso di causalità tra l'inquinamento riscontrato nel Casertano e le morti per tumore. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, al termine di un vertice tenutosi alla prefettura di Caserta. Di recente i carabinieri hanno sequestrato 12 pozzi, contaminati dall'arsenico, usati per irrigare i campi e per uso domestico.