Sorrento, vietati i bagni in mare: inquinamento oltre i limiti

E' stato disposto un divieto temporaneo di balneazione a Sorrento (Napoli), lungo l'intero specchio d'acqua davanti a Marina Grande.

A deciderlo è stato il sindaco della città costiera con un'ordinanza emanata in seguito ai rilievi effettuati dall'Arpac (l'Agenzia regionale per l'ambiente) il 10 agosto, quando si sono rilevate percentuali di inquinamento oltre la norma. Sono in corso controlli e non appena i dati rientreranno nei limiti il provvedimento sarà revocato.