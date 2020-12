Scuola, a Napoli le mamme "No Dad" di nuovo in piazza

Al suono di un campanellino, a ricordare la campanella della scuola, ha preso il via a Napoli il flash mob delle mamme No Dad. I manifestanti hanno formato un cerchio e hanno intonato lo slogan "De Luca buffone, ridacci l'istruzione". Le mamme denunciano che "tutto sta ripartendo anche in Campania tranne la scuola". "Vorrà dire - dicono - che saremo costretti ad andare in altre Regioni per vedere garantito il diritto alla scuola per i nostri bambini".