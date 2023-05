Scudetto Napoli, anche la Circumvesuviana si colora d'azzurro: ecco il treno "Scusate il ritardo"

"Scusate il ritardo".

Così, con tanta autoironia e citando il film di Massimo Troisi, è stato battezzato uno dei treni allestiti dalla Circumvesuviana, rete ferroviaria campana, per celebrare il terzo scudetto del Napoli. "Anche la Circumvesuviana come lo scudetto registra un ritardo di 33 anni per le gare per i nuovi treni e per la nuova infrastruttura", spiega Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, l'ente regionale per i trasporti. Un ritardo strutturale che determina spesso poi i ritardi quotidiani nel servizio che hanno reso nel tempo la Circumvesuviana bersaglio di critiche e ironia sui social.