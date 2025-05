Sassi dal cavalcavia a Napoli, una vittima: "Vivo per miracolo"

"Stavo percorrendo la Statale 268 - racconta Angelo Borrelli al programma di Canale 5 -, e sono stato colpito per due volte. La prima volta direttamente sul parabrezza, il mio amico che era accanto a me sul sedile del passeggero anteriore è stato raggiunto da delle schegge di vetro negli occhi e ci siamo precipitati direttamente al Pronto Soccorso. Non mi sono fermato".