San Vitaliano (Napoli), morto bimbo di un anno: disposta autopsia

Un bimbo di un anno è morto la scorsa notte a San Vitaliano, nel Napoletano: la salma è stata sequestrata per l'autopsia.

I carabinieri, allertati dal 112 su richiesta del personale 118 già sul posto, sono intervenuti in un appartamento di Traversa Cittadella. Era stato richiesto soccorso per il bimbo, colpito verosimilmente da una crisi respiratoria. Il piccolo stato prima trasportato all'ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli dove per cause ancora in corso di accertamento è deceduto.