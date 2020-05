Salerno, una 27enne muore folgorata sotto la doccia: indagato il padre

E' morta folgorata da una scarica elettrica mentre faceva la doccia nella sua casa di Poderia (Salerno). Francesca Maione, 27 anni, viveva in una mansarda al primo piano dello stesso stabile in cui, al piano terra, risiedono i genitori e i nonni. I carabinieri hanno denunciato per omicidio colposo il padre della vittima: sarebbe stato lui infatti a realizzare l'impianto elettrico, risultato non a norma, Sequestrato l'intero edificio.