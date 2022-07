Salerno, un'anziana trovata morta in casa: ferita la sorella

Una donna di 91 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Salerno, al primo piano di un condominio.

La sorella di lei, 87 anni, era ferita ed è stata ricoverata in ospedale. Sul caso si indaga senza escludere nessuna pista. L'87enne è in Pronto soccorso al Ruggi del capoluogo e i medici le hanno riscontrati traumi facciali dovuti a una caduta o a una colluttazione. Non è in pericolo di vita ma è sotto shock, tanto che non è ancora riuscita a spiegare cosa sia successo.