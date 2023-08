Salerno, mucca a spasso in autostrada: il traffico si blocca, poi viene recuperata

Avvistamento decisamente insolito sull'A2 in provincia di Salerno, tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte.

Tra gli automobilisti in viaggio per l'esodo di Ferragosto c'era anche una mucca, che ha invaso la carreggiata in direzione Fisciano. Sul posto le forze dell'ordine e il personale Anas per la gestione del traffico, che ora è ripreso regolarmente. A recuperare l'animale vagante è stato il proprietario.