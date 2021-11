Salerno, la testimonianza di Salvatore: "Ho perso mia moglie e mia figlia dopo il parto"

"Tutti mi dicevano che ce l'avrebbe fatta, poi mi è caduto il mondo addosso". Salvatore trattiene a fatica le lacrime mentre a "Pomeriggio Cinque" ripercorre i giorni di agonia in cui ha perso Antonietta Delli Santi, la 27enne contagiata dal Covid durante la gravidanza, e la piccola Sharon, nata prematuramente.

"Quando ha preso il coronavirus aspettava la nostra bimba da sei mesi - racconta alle telecamere della trasmissione condotta da Barbara d'Urso - All'inizio il dottore ci disse che con pochi sintomi non era necessario andare in ospedale. Poi la situazione si è aggravata, perciò l'hanno trasferita all'ospedale Federico II di Napoli dove hanno tentato di far nascere prematuramente la bambina. Sharon ha avuto subito delle infezioni molto gravi e un emorragia polmonare e non ce l'ha fatta".

L'uomo ha quindi raccontato l'agonia della moglie, che giorno dopo giorno ha visto affievolirsi le speranze di una ripresa: "Antonietta nel frattempo si era negativizzata, ma le conseguenze del Covid erano gravi, al punto che i dottori parlavano già di trapianto".

E infine aggiunge: "Se non volete perdere qualche affetto caro, fate il vaccino".