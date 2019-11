Salerno, intasca pensione madre morta: sequestro beni per 67mila euro

Per cinque anni, dal 2013 al 2018, ha intascato la pensione della madre morta, e successivamente ha fatto richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza: per questo la guardia di finanza, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, ha sequestrato beni per 67mila euro a una donna di Agropoli, nel Salernitano. La donna è stata anche denunciata per il reddito di cittadinanza, e all'Inps è stata richiesta la sospensione del sussidio.