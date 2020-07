Salerno, commerciante multato di mille euro perché senza mascherina nel suo bar: "Farò ricorso, stavo bevendo"

"Non indossavo la mascherina ma solo perché stavo bevendo un bicchiere d'acqua. Ho la testimonianza della mia collaboratrice - che peraltro indossava la mascherina - e di un cliente. Non pagherò la multa, farò ricorso ". A parlare è il gestore di un bar di Salerno, che chiede di mantenere l'anonimato e che ha ricevuto, insieme a un parrucchiere e a un altro commerciante, una maxi sanzione di mille euro per mancato uso della mascherina nel proprio esercizio, in base all' ultima ordinanza del governatore Vincenzo De Luca .

"Siamo stati chiusi sessanta giorni per via della pandemia - continua. - Questa multa non ci voleva proprio".

"Io già facevo entrare i miei clienti solo con la mascherina e, dopo l'ordinanza regionale, sono stato ancora piu categorico", sottolinea.

Oltre al bar sono stati sanzionati un parrucchiere e un negozio di poste private. Il sindaco Vincenzo Napoli aveva annunciato, già qualche giorno fa, la volontà di intensificare i controlli.

Proprio nella provincia di Salerno si sono registrati molti dei nuovi contagi degli ultimi giorni in Campania, e il primo cittadino, d'intesa con il prefetto, aveva già disposto un giro di vite nei controlli.

Non è invece d'accordo con le maximulte di De Luca il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Stefano Caldoro: "Usare la mascherina è un dovere morale e civile, ma De Luca è ultimo in Italia per tamponi e per nascondere questa realtà si concentra solo sulle mascherine, scaricando tutto su cittadini e imprese. Sindaci e presidenti di Provincia usino tutti i mezzi per limitare gli effetti di questa ordinanza consigliando dialogo e buon senso, la prevenzione è cosa seria e non è uno spot continuo".