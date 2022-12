Laviano (Salerno), barista vende illegalmente le casette costruite dopo il terremoto dell'Irpinia

"Striscia la Notizia" ci parla delle sospette compravendite nel villaggio di Laviano (provincia di Salerno), costruito dopo il terremoto dell'Irpinia e oggi luogo di villeggiatura per i turisti. Luca Abete prova ad affittare una casetta, ma dal comune gli viene detto che sono tutte occupate. L'inviato, però, scopre che c'è un modo per aggirare il problema e accedere ai beni comunali tramite un mercatino, non troppo segreto, che opererebbe lontano da graduatorie e burocrazia.

Un bel po' di chiavi delle casette comunali sarebbero infatti in mano al barista del paese. "Mi chiamano Tecnocasa, anche il sindaco mi conosce. Le persone mi lasciano le chiavi per fare un po' di soldi. La registrazione dell'immobile è regolare e per prendere possesso della casa occorrono 10mila euro da dare come buonuscita ai vecchi proprietari. Poi ci sono i 70 euro di affitto mensile da pagare al comune. Questo non è il mio lavoro ufficiale ma l'esperienza ce l'ho, ho alle spalle più di 150 transazioni di casette" avrebbe dichiarato alle telecamere il furbetto delle vendite di case.

L'inviato di "Striscia la Notizia" è andato a chiedere maggiori spiegazioni al sindaco del comune di Laviano, Oscar Imbriaco: "Non esistono compravendite delle casette, è il comune che le assegna tramite graduatorie. Non conosco nessun barista che fa questo, noi rispettiamo le norme e le leggi" avrebbe dichiarato il primo cittadino.