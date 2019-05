Salerno, cade in una piscina vuota: morta bimba di 3 anni

Una bimba di tre anni è morta a Eboli (Salerno) dopo essere caduta in una piscina vuota nel giardino di un'abitazione. Il violento impatto non le ha lasciato scampo rendendo vani i soccorsi. Indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Eboli per accertare le cause dell'incidente e appurare eventuali responsabilità.