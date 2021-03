Salerno, badante bulgara muore in un incendio: prima aveva salvato due anziani

ansa

Una donna bulgara di 57 anni è morta in un incendio divampato in un'abitazione a Battipaglia (Salerno). La vittima lavorava come badante alle dipendenze di due coniugi di 88 e 86 anni. Secondo gli investigatori, la donna si sarebbe sacrificata per mettere in salvo i due anziani, ma poi è rientrata in casa per provare a recuperare qualcosa. Non è però riuscita a uscire a causa delle fiamme e dei fumi e ha perso la vita.