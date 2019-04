Salerno,accoltella al cuore la ex: lui arrestato, lei in fin di vita

Non si era rassegnato alla fine della loro relazione e così per vendetta l'ha accoltellata: è accaduto a Salerno. In manette è finito un 64enne di Pontecagnano Faiano (Salerno) che ha atteso la donna, una 38enne originaria della Romania, sferrandole una pugnalata all'altezza del cuore. I due avevano avuto una relazione durata cinque anni, prima che lei decidesse di troncarla. Ora lei è in fin di vita in ospedale.