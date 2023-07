Roccarainola (Napoli), esplode una fabbrica di fuochi d'artificio: morto un operaio

Il sindaco: "Piangiamo un'altra vittima"

"È stata un'esplosione fortissima, avvertita in un raggio ampio: in tanti si sono riversati in strada uscendo dalle case terrorizzati. E purtroppo c'è una vittima da piangere", ha commentato il sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo. "Per fortuna, come impone la legge, la fabbrica si trova in collina, in una zona lontana e isolata dal centro abitato. Ciononostante lo spavento è stato enorme, anche alla luce del precedente di tanti anni fa che riguardò la stessa fabbrica".