Roccarainola (Napoli), 144 persone per la manutenzione della foresta: "Manca la formazione, non sanno fare niente"

Nella puntata di lunedì 1 aprile "Quarta Repubblica" ha mandato in onda un'inchiesta sulla foresta di Roccarainola, lembo estremo dell'area metropolitana di Napoli, dove, nelle intenzioni di un bando regionale, 144 persone dovrebbero per due anni occuparsi della pulizia e manutenzione dell'area. Non senza polemiche.

"Dovrebbero spendere almeno dieci milioni e mezzo di euro, questa è la verità", ha raccontato un lavoratore esperto all'inviato del programma d'informazione di Rete 4, denunciando la mancata formazione delle risorse. "Non sanno accendere il fuoco, usare la pala e il decespugliatore: non sanno fare niente. Sono stati presi 104 uomini e 40 donne, senza contare gli ingegneri e il personale interno, per spostare le foglie".

Alcune delle risorse in questione, peraltro, si sono lamentate delle precarie condizioni di lavoro: dall'assenza delle navette, inizialmente promesse, al ridotto numero dei bagni (tre container per 150 persone). "Non c'è acqua, solo un cilindro che gira e porta via ciò che deve. Peccato vengano puliti solo una volta a settimana", ha raccontato una lavoratrice. "È umiliante".