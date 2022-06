"Revisione scaduta", la polizia stradale ferma sull'A30 tre carri armati diretti in Ucraina

"Patente e libretto".

Deve essere iniziata così anche per il convoglio di carri armati fermati per un controllo dalla polizia stradale sull'autostrada A30 Salerno-Caserta: dei cinque Pzh 2000 diretti in Ucraina e provenienti dalla base militare di Persano (Salerno), tre sono risultati con "documenti non in regola". Ai controlli, infatti, i trattori e i semirimorchi delle ditte private incaricate del trasporto dei tank dell'esercito sono risultati sprovvisti della carta di circolazione e la prevista revisione periodica era scaduta. Inoltre, uno dei conducenti non aveva l'autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali.