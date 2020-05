Regioni, De Magistris: "Riapertura totale con tamponi obbligatori per chi si sposta"

Anche Luigi De Magistris è cauto sul via libera senza limitazioni agli spostamenti tra regioni, ma questo perché "non siamo in grado di prevedere tamponi obbligatori per chi si muove". Per il sindaco di Napoli infatti sarebbe questa la soluzione ideale da adottare a partire dal 3 giugno: "Avrei preferito apertura totale con tamponi obbligatori per chi si sposta ma non si può fare e questo mi preoccupa per il futuro", afferma durante un collegamento con "Mattino Cinque".

Riguardo alla possibilità che la ripresa degli spostamenti di lombardi e veneti venga posticipata rispetto alle altre regioni De Magistris sottolinea come sarebbe "una "decisione davvero spiacevole da prendere", ma vista la situazione e il numero dei contagi un po' di cautela è ancora necessaria.