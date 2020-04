Ragazzo autistico si perde a Napoli, la polizia locale lo rintraccia e lo riporta dalla famiglia per mano

Storia a lieto fine a Napoli dove una madre disperata per aver perso di vista il figlio autistico, mentre si trovava in una via del Vomero, ha contattato il reparto della polizia locale chiedendo aiuto. Durante le ricerche, il ragazzo è stato rintracciato dagli agenti vicino ai Quartieri Spagnoli, in uno stato di agitazione. L'intervento è stato raccontato sulla pagina Facebook dell'Assessorato alla Sicurezza Urbana che ha pubblicato l'immagine di un agente che dopo aver tranquillizzato il minore lo ha preso per mano per riportarlo dalla famiglia.