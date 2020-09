Ragazza morta a Caivano, la madre del trans Ciro: "Tutti devono pagare"

Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 14 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Devono pagare Michele, la mamma e il papà. Tutti e tre devono pagare. Ma quale incidente, non è vero". Lo ha detto la mamma di Ciro Migliore, il giovane trans ferito nell'incidente che ha portato alla morte della sua fidanzata, la 18enne Maria Paola Gaglione, e per il quale è accusato di omicidio preterintenzionale il fratello della ragazza, Michele Gaglione. Intanto Ciro lancia l'appello: "Voglio vedere per l'ultima volta Maria Paola".