Pozzuoli, calci e morsi in strada alla compagna incinta: arrestato

agenzia

Un 27enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per aver colpito con calci, pugni e morsi la compagna incinta di otto settimane. E' accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli. L'aggressione è avvenuta in mezzo alla strada e si è conclusa quando i passanti hanno chiamato i carabinieri, che hanno fermato il 27enne. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. In ospedale è stato accertato che il feto sta bene, mentre alla vittima sono stati diagnosticati sette giorni di prognosi.