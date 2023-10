Portici (Na), il cortile della scuola trasformato in parcheggio abusivo

Le telecamere di "Striscia la Notizia" sono andate in una scuola elementare di Portici, in provincia di Napoli, dove il cortile rimane insolitamente aperto anche al di fuori dall'orario di lezioni. Di sabato sera le luci del parcheggio sono accese e decine di auto affollano i posti riservati a docenti e personale scolastico durante le ore diurne. Con la telecamera nascosta il gancio del tg satirico si finge interessata all'affare e incontra nel cortile l'ex custode in pensione della scuola che dà istruzioni per il parcheggio abusivo dentro l'edificio: "Potete lasciare l'auto qui fino a lunedì mattina, non succede niente", dice l'uomo che indica inoltre orari e costi per la sosta durante la settimana.

L'indomani l'inviato del tg satirico Luca Abete intercetta l'ex custode nei pressi del cortile della scuola che però nega di guadagnare attraverso i parcheggi abusivi: "Di notte qui non ci sono auto, non ho niente da nascondere", dice l'uomo nonostante l'evidenza delle immagini. Abete gli mostra quindi un righello e lo invita a "rigare dritto".