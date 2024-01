"La maledizione di Pompei" colpisce ancora: turista che si è ammalata di cancro restituisce le pietre rubate

La maledizione di Pompei torna a colpire.

La "sfortuna della Pompei antica" è ricaduta, infatti, su una giovane turista straniera, che si è ammalata di cancro e, in via anonima, ha spedito al direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel dei piccoli reperti di pomice che aveva trafugato, chiedendo scusa e sperando, così, di guarire. Il tutto, accompagnato da un biglietto scritto in inglese. "Non sapevo della maledizione. - si legge. - Non sapevo che non avrei dovuto prendere delle pietre. Nel giro di un anno mi sono accorta del cancro. Sono giovane e in salute e i medici dicono che è solo 'sfortuna'. Per favore accetti le mie scuse e questi pezzi. Mi dispiace".