Pompei, l ultimo tesoro: riemerge la casa del giardino incantato

Un grande altare per il culto dei Lari custodito da una coppia benaugurante di sinuosi serpenti, un pavone solitario che fa capolino nel verde, fiere dorate in lotta con un cinghiale nero e brutto come i mali del mondo. E poi ancora: cieli baluginanti dove prendono il volo delicati uccellini, un pozzo, una grande vasca colorata, il ritratto di un uomo con la testa di cane. Eccolo, in tutto il suo antico fascino, il tesoro riemerso a Pompei. Il larario, il più grande fino ad ora mai scoperto in questa zona, offre la garanzia del fatto che questo giardino fosse un luogo domestico dedicato al culto dei Lari, nel mondo romano di allora insostituibili protettori della casa e della famiglia.



La conferma arriva anche dall'arula in terracotta che è ancora lì, poggiata come duemila anni fa ai piedi di quell'edicola, con i resti carbonizzati delle offerte bruciate. Nulla, invece, è dato sapere sul padrone di casa: "Chissà che non lo rivelino i lavori dei prossimi mesi, quando verranno liberate dai lapilli altre due stanze che si affacciavano sul giardino. Tutt'intorno Pompei oggi è un grande cantiere per mettere in sicurezza la millenaria città. La scoperta della casa del giardino incantato "è un tesoro inaspettato che viene da qui" ha spiegato Massimo Osanna