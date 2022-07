Pompei, aggredisce e tenta di violentare una runner: arrestato un 34enne

L'arresto

- I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio in città. Hanno sentito le urla e hanno disarmato il 34enne. La vittima è stata poi trasportata in Pronto soccorso al San Leonardo, dove le sono state diagnosticate ferite guaribili in 30 giorni. La donna aveva escoriazioni su tutto il corpo e la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. Il giovane è ora in carcere, dove dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali.