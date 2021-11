Palazzina esplosa nel Casertano, trovato il cadavere dell'anziano

Ansa

I vigili del fuoco hanno individuato il cadavere del 74enne Mario Sgambato, rimasto sotto le macerie della sua abitazione crollata all'alba a San Felice a Cancello (Caserta) in seguito a un'esplosione. L'uomo è stato travolto da due solai, mentre la moglie è stata estratta viva poco dopo le 13. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per disastro colposo e per crollo colposo.