Orta di Atella (Caserta), il comune più giovane d'Italia è senza futuro

Orta di Atella, nel Casertano, ha l’età media di 36,6 anni: si tratta del comune italiano più giovane. Tuttavia, nonostante l'età media dei residenti sia molto bassa, i ragazzi sognano di andare via. Come raccontato da un servizio di "Controcorrente" nella puntata di mercoledì 4 gennaio, il paese sta letteralmente scomparendo: non c'è una scuola superiore, una palestra o una qualsiasi attività ricreativa.

Soprattutto non c'è lavoro, e quindi futuro. Per questo, molti dei giovani residenti che, al momento vivono grazie al redditto di cittadinanza, stanno decidendo di lasciare il proprio paese per cercare fortuna altrove. "È sempre più difficile capire di non poter costruire un futuro nel luogo in cui si è cresciuti - spiega uno di loro al programma di Rete 4 - quello che possiamo provare a fare per cercare di frenare l'emorragia di giovani è portare qui quello che non c'è, ma non sempre è possibile".