Caserta, detenuto evade dall'ospedale: catturato poco dopo

A Caserta un detenuto è riuscito a eludere la sorveglianza e a evadere mentre era in ospedale per cure mediche urgenti, ma è stato catturato dalla polizia nei pressi della stazione ferroviaria.

Il detenuto, di 43 anni, di origine serba, era stato portato all'ospedale dal carcere di Carinola, dove sta scontando una condanna a circa venti anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Mentre era nel nosocomio, è riuscito a fuggire sorprendendo gli agenti penitenziari che lo tenevano in custodia. Bloccato e ammanettato poco dopo, è stato riportato in cella con l'accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.