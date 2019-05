Omicidio Genny Cesarano, il papà: “Non è cambiato nulla dalla morte di mio figlio”

“Napoli non ne può più. Dalla morte di mio figlio non è cambiato nulla”. Sono le parole di Antonio Cesarano, il padre di Genny, ucciso per errore dalla camorra nel gennaio del 2015. Aveva solo 17 anni. “Non è la prima volta che questa città scende in piazza – dice Antonio riferendosi alla manifestazione andata in scena a Napoli – per dire basta a questa camorra. Siamo un popolo sdegnato”.



Noemi, la bimba di quattro anni ferita durante un agguato in piazza Nazionale, è solo l’ultimo nome di una lunghissima lista. Le condizioni della bambina restano gravi e Antonio non sa darsi spiegazioni: “Quando ti uccidono un figlio non sai più cosa fare, è contro natura. Io spero che questa bimba, così piccola, riesca a salvarsi”.