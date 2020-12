Niente miracolo a Napoli, non si scioglie il sangue di San Gennaro 

Ansa

A Napoli non si è rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Quando l'ampolla con le reliquie del martire patrono della città è stata estratta dalla cassaforte, il sangue era solido. I miracoli di dicembre e maggio, spiegano gli esperti, a volte non si ripetono, ma secondo la tradizione popolare non è di favorevole auspicio.