Nel Napoletano uomo arrestato con 231 chili di hashish

I carabinieri hanno arrestato un 37enne incensurato di Nocera per detenzione di droga a fini di spaccio.

I militari dell'Arma lo hanno fermato a Casoria all'altezza dello svincolo autostradale, e gli hanno trovato in auto 231 chilogrammi di hashish pronti alla vendita, per un valore di oltre due milioni di euro. I carabinieri riferiscono che quando ha aperto il finestrino la puzza di naftalina era insopportabile, probabilmente un "trucco" per camuffare l'odore dell'hashish.