Castellammare di Stabia, 58enne pregiudicato cerca di uccidere e di dare fuoco al padre: arrestato

ansa

I carabinieri di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 58enne per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. L'uomo, pregiudicato, ha picchiato il padre di 89 anni affetto da problemi di deambulazione e costretto a letto: lo ha percosso con una stampella e poi ha tentato di strozzarlo. L'aggressore già in passato si era reso protagonista di maltrattamenti verso i familiari ma era stato perdonato.