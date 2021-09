Il miracolo avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, nel giorno in cui si celebra proprio la festa di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre.

"Ringraziamo il Signore per questo dono, per questo segno così importante per la nostra comunità - ha detto monsignor Domenico Battaglia, rivolgendosi ai fedeli in Duomo - "E' bello ritrovarsi attorno a questo altare per celebrare l'Eucarestia

della vita - ha aggiunto - per chiedere l'intercessione di San Gennaro perché possiamo sempre di più innamorarci della vita e del Vangelo. Non sempre ci riusciamo perché la vita è segnata da debolezze e fragilità".