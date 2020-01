Napoli, scontro tra treni della metropolitana: 5 persone in ospedale, nessuno grave

Incidente fra tre treni della linea 1 della metropolitana di Napoli appena fuori dalla stazione Piscinola . Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7 tra un treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1 e che si è scontrato con un altro che viaggiava sullo stesso binario e che si apprestava a entrare in stazione. Cinque persone sono state trasportate in ospedale, nessuno in gravi condizioni.

Secondo quanto affermato dal responsabile del 118, Giuseppe Galano, ad essere trasferiti all'ospedale Cardarelli sono i due macchinisti: uno per trauma toracico e l'altro per trauma cervicale, entrambi non sono ritenuti gravi. Ci sono poi contusi, uno per un trauma lombo sacrale ed un altro per contusioni agli arti inferiori che sono stati trasferiti al Cto. Un'altra persona è stata ricoverata per trauma alla mano. Altri passeggeri sono stati medicati sul posto per escoriazioni e soccorsi per lo shock.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che non sia stato rispettato il segnale di stop dal treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1 e che si è scontrato con il convoglio che stava viaggiando sullo stesso binario per entrare nella stazione di Piscinola.

E' stato questo treno ad urtare l'altro convoglio con numerosi passeggeri a bordo, partito poco prima dal binario 2 della stessa stazione. In seguito all'incidente l'azienda napoletana mobilità ha sospeso temporaneamente la circolazione sull'intera tratta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Allertati tutti gli ospedali della zona.