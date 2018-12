Napoli, sciame sismico sul Vesuvio: scosse avvertite dalla popolazione

Uno sciame sismico è in atto sul Vesuvio dalle 10. La sequenza principale è stata caratterizzata da tre scosse, la più importante delle quali di magnitudo di 1.8 con ipocentro a una profondità di 2,7 chilometri. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, sono in atto altri terremoti di minore entità. In un paio di Comuni che si trovano sulle pendici del vulcano, i cittadini hanno avvertito le scosse. Al momento non si registrano danni.