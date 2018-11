Napoli, rogo Città della Scienza: corte d'Appello assolve il custode

Assolto in Appello dall'accusa di incendio doloso Paolo Cammarota, il custode di Città della Scienza condannato in primo grado con l'accusa di essere il responsabile del rogo che il 4 marzo del 2013 distrusse un ampio settore della struttura. Cammarota è stato assolto "per non aver commesso il fatto". Il legale di Idis-Città della Scienza, parte civile, ha dichiarato: "Siamo certi che la Procura farà ulteriori indagini per individuare l'autore".