Napoli, rimosso il "Babbo Natale" delle polemiche

E' durata appena 24 ore la presenza del gigantesco Babbo Natale installato in piazza Vittoria, sul lungomare di Napoli, per iniziativa della Camera di Commercio locale. Il gonfiabile, diventato subito oggetto di numerose critiche sui social, è stato rimosso. Arrivato in città con grande anticipo, era stato ribattezzato "Bibbo Natale", per la sua somiglianza al Gabibbo televisivo.