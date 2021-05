Napoli, revenge porn: il corpo di Tiziana Cantone sarà riesumato

Tiziana Cantone, lʼaddio di Casalnuovo di Napoli lapresse 1 di 23 ansa 2 di 23 ansa 3 di 23 ansa 4 di 23 ansa 5 di 23 ansa 6 di 23 ansa 7 di 23 ansa 8 di 23 lapresse 9 di 23 lapresse 10 di 23 lapresse 11 di 23 lapresse 12 di 23 lapresse 13 di 23 lapresse 14 di 23 lapresse 15 di 23 lapresse 16 di 23 lapresse 17 di 23 lapresse 18 di 23 lapresse 19 di 23 lapresse 20 di 23 lapresse 21 di 23 lapresse 22 di 23 lapresse 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto la riesumazione del cadavere di Tiziana Cantone, la 31enne che si sarebbe tolta la vita il 13 settembre del 2016 in una abitazione di Mugnano, in provincia di Napoli, a causa della diffusione in chat di alcuni suoi video privati. La riesumazione dei resti della 31enne è stata disposta nell'ambito delle indagini aperte di recente che ipotizzando il reato di omicidio contro ignoti.