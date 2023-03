Napoli, la "Regina dei mutui impossibili": promette false pratiche per duemila euro

"Striscia la notizia" torna a Napoli per denunciare l'attività di quella che è stata ormai ribattezzata la "regina dei mutui impossibili". La donna agisce con uno schema ben collaudato approfittando della disperazione di chi le prova tutte pur di ottenere un mutuo: alle vittime suggerisce di fare da intermediaria con un'azienda fittizia che garantirebbe ai malcapitati una busta paga fittizia da presentare in banca. "Ti assumono per due o tre ore al giorno - dice la "regina dei mutui impossibili" alle telecamere nascoste di "Striscia" - tu non vai, però legalmente sei veramente inquadrata. Questo per tre mesi, poi dopo ti scaricano".

La donna poi spiega il costo per la sua intermediazione tra chi cerca di ottenere un mutuo e la presunta azienda: "Noi prendiamo l'8% - precisa - prendo un acconto, mi vuoi dare duemila euro? In tre mesi facciamo tutto". Questo tipo di operazione illecita però sembra essere solo una "furbata": molti cittadini, infatti, hanno raccontato che dopo aver versato questo acconto la donna sparirebbe con il denaro per non farsi più rintracciare: ci sarebbe anche chi è arrivato a consegnarle 7 mila euro. L'inviato di "Striscia la notizia", Luca Abete, ha provato ha intercettarla: "Non prendo acconti", ha provato a giustificarsi la donna prima fuggire in moto.