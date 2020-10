Napoli, ragazzo tira un calcio a un gatto e pubblica il video su TikTok: tam tam dei cittadini per identificarlo

Le immagini hanno fatto il giro del web e hanno scatenato l'indignazione di molti utenti e dei cittadini del paese campano, che si sono messi sulle tracce del ragazzo per identificarlo e denunciarlo alle autorità. Anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sempre molto attivo sul territorio ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook commentando: "Mi sono mosso subito per colpire l'autore di un tale gesto e avere notizie del povero animale. Dai grugniti che emettono i presenti è difficile capire qualcosa. Li stiamo braccando".

"Se qualcuno lo riconosce, mi contatti o contatti la sua famiglia. Io lo denuncio, perché per loro è divertimento, ma per me e soprattutto per quella povera bestia è dolore", scrive una donna sulla pagina Facebook del quartiere Cittadella, di Casoria. In molti si stanno adoperando per inviare email al sindaco con l'intento di chiedere interventi istituzionali su quanto accaduto.