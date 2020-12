Napoli, ragazzi prendono a calci scultura di Jago e si filmano

Da video

Calci e schiaffi sull'opera dello scultore Jago in piazza del Plebiscito, a Napoli. La statua che raffigura un bimbo rannicchiato e in sofferenza - il titolo "Look down" è un gioco di parole sul lockdown e un invito a guardare in basso - è diventata bersaglio di cinque ragazzini. Immagini contenute in video su TikTok che è diventato virale e che ora sono al vaglio dei carabinieri.