Napoli, omicidio Genny Cesarano: confermati tre dei 4 ergastoli

Da sinistra Mariano Torre, Luigi Cutarelli, Ciro Perfetto e Antonio Buono

La IV Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato 3 dei 4 ergastoli inflitti in primo grado nei confronti di Luigi Cutarelli, Ciro Perfetto e Antonio Buono, imputati per l'omicidio del giovane Genny Cesarano, vittima di una "stesa" (raid intimidatorio della camorra finalizzato al controllo del territorio) in piazza Sanità, il 6 settembre 2015. Ridotta la pena, dall'ergastolo a 16 anni, per Mariano Torre, collaboratore di giustizia.