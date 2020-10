Napoli, offre soldi a carabinieri durante controllo: marocchino arrestato

ansa

Un 38enne di origini marocchine, Hicham El Marchoiuchi, è stato arrestato a Torre Annunziata (Napoli) per aver offerto soldi ai carabinieri nel tentativo di interrompere un controllo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva in tasca una dose di cocaina risultata per uso personale ed era disposto a dare 100 euro ai militari per convincerli a chiudere un occhio. Il marocchino, ai domiciliari, è accusato di istigazione alla corruzione.