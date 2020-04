Napoli, nonna Margherita: "Sono sopravvissuta alla guerra e ora vogliono farmi morire con il virus? Il Nord non lo vogliamo"

Malgrado si parli tanto di fase 2, in Italia c’è ancora tanta incertezza sulla riapertura ma soprattutto sulla possibilità di tornare a viaggiare tra le regioni. Come dimostra a "Dritto e rovescio" Margherita Romani che da Napoli grida: “Ho 83 anni, non sono morta durante la guerra e mi vogliono far morire ora?”.

L’anziana si dimostra completamente d’accordo con il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca: “Qui il Nord non deve venire. Basta chiacchere: io mi nascondevo nei rifugi con le schegge che volavano sopra la testa. Allora sono sopravvissuta, ma sono stanca e ho paura”.