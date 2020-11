Napoli, morto in un bagno dell'ospedale Cardarelli: pm indagano su altri decessi

Italy Photo Press

La Procura di Napoli sta indagando anche su altri decessi avvenuti all'ospedale Cardarelli nello stesso periodo in cui è morto Giuseppe Cantalupo, l'84enne trovato senza vita in un bagno della struttura sanitaria. L'obiettivo dei pm è verificare la correttezza dell'operato del personale medico e le condizioni in cui sono curati i pazienti, tenendo conto dell'emergenza coronavirus.