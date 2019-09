Napoli, le treccine blu immolate sullʼaltare della cultura: studente torna scuola Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Facebook 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



"Gliele ho tagliate io quelle treccine, l'ho fatto per senso di responsabilità, rispettando quello che ha deciso mio figlio che domani entra in classe" ha dichiarato Carla, la madre del 13enne tenuto fuori da scuola per la sua capigliatura. "E' una decisione di mio figlio che dimostra di essere una persona matura". "Dopo le lezioni ha chiesto di incontrarmi, la mia porta e' sempre aperta e mi ha detto di avere intenzione di tagliare le treccine, mi ha chiesto scusa per tutto quello che e' successo", ha raccontato la preside Rotondo.



Archiviata la vicenda delle treccine, la dirigente scolastica si è subito resa protagonista di un altro episodio. Ad altri due alunni è stato negato l'accesso in classe, questa volta per i jeans che indossavano. La madre dei due ragazzini, 11 e 12 anni, si è lamentata su Facebook, per quanto accaduto. "Questa volta non sono treccine blu, ma semplici jeans a far sì che la preside Rotondo si arroghi il diritto di lasciare in sala professori i miei figli per l'intera durata delle attività didattiche, precludendogli il diritto allo studio", si legge nel post. "Mio figlio è riuscito a ottenere di poter andare in bagno verso le 11, mi ha tempestivamente telefonato per dirmi che la preside, ritenendo non consono il loro abbigliamento, li aveva costretti a non entrare in classe per svolgere le lezioni. Ora è sotto shock e non vuole tornare a scuola. E' un comportamento normale da parte di una dirigente? I pantaloni dei miei figli sono così oltraggiosi? Bisogna che chi di dovere riveda il ruolo assegnato alla dirigente, perché stiamo vivendo nel terrore di mandare i nostri figli a scuola".